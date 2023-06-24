لجنة أمريكية تطلب عقد جلسة سرية لبحث وجود قاعدة تجسس صينية في كوبا

طلب رئيسا لجنة العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، الجمهوري مايكل ماكول والديمقراطي روبرت مينينديز، من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية «سي آي أيه» ويليام بيرنز عقد إحاطة سرية حول التقارير المتعلقة بوجود قاعدة تجسس صينية في كوبا.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية في بيان إن ماكول ومينينديز بعثا برسالة إلى بلينكن و بيرنز، لدعوتهما لإحاطة سرية بشأن تقارير عن وجود قاعدة تجسس صينية في كوبا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقت سابق، أعربت «واشنطن»، عن أملها بالحفاظ على قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة عن نظيره الصيني شي جين بينج، وفقا لما أعلنه جون كيربي، في مؤتمر صحفي.

بايدن يصف نظيره الصيني بالديكتاتور

وكان بايدن وصف في وقت سابق، بينج، بالديكتاتور، بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الصين.

وكان بلينكن، زار الصين في الفترة الممتدة من 18 إلى 19 يونيو الجاري، هي الأولى التي يقوم بها دبلوماسي رفيع المستوى إلى «بكين» منذ 5 سنوات.

وأمس الأول الخميس، قالت تقارير، إن «بكين» استدعت سفير«واشنطن» لدى الصين، من أجل تسليمه احتجاجا على تصريحات بايدن، فيما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن الاعتراضات الدبلوماسية بين الدول تحدث طوال الوقت.

وأضاف كيربي، أن لا ينبغي اعتبارها إشارة إلى تدهور العلاقات بين بعضها البعض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.