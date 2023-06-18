وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة إلى الصين.. مؤجلة منذ أزمة المنضاد

بدأ أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأحد، اجتماعات في العاصمة الصينية بكين، وهو أول دبلوماسي أمريكي كبير يزور الصين منذ خمس سنوات، وسط فتور في العلاقات الثنائية وآمال ضئيلة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بقائمة طويلة من الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن «رويترز».

وبعد تأجيل الزيارة في فبراير الماضي، بسبب تحليق ما يُشتبه في أنه منطاد تجسس صيني في المجال الجوي الأمريكي، أصبح «بلينكن» أكبر مسؤول أمريكي يزور الصين منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن، منصبه في يناير 2021.

وزير الخارجية الصيني يستقبل «بلينكن»

واستقبل وزير الخارجية الصيني تشين جانج، نظيره الأمريكي والوفد المرافق له، عند باب فيلا في ساحة قصر دياويوتاي للضيافة، في بكين، إذ أجريا محادثة قصيرة باللغة الإنجليزية، قبل أن يتصافحا أمام العلمين الصيني والأمريكي.

وبعد التوجه إلى غرفة الاجتماعات، لم يدل بلينكن أو تشين بأي تصريحات أمام المراسلين الذين سُمح لهم بالدخول لفترة وجيزة.

وخلال زيارته التي يختتمها غدًا الاثنين، من المتوقع أن يلتقي بلينكن أيضًا مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، وربما الرئيس شي جين بينج، في محاولة لإنشاء قنوات اتصال مفتوحة ودائمة، لضمان عدم تحول التنافس الاستراتيجي بين البلدين إلى صراع.