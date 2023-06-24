تحليق 25 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر 

شهدت سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، تحليق 25 رحلة بالون طائر تقل على متنها حوالي 540 راكبا من مختلف الجنسيات وسط تحسن الظروف الجوية، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

وأوضح «الطيب»، أن تحسن الظروف الجوية سمح بتحليق رحلات البالون الطائر بعد توقف يومين بسبب سرعة الرياح، مشيرا إلى أن البالون الطائر يحلق وقفا لاتجاهات وطبقات الرياح المختلفة بحيث لا تتجاوز سرعة الرياح 7 عقدة حتى لا تضطر رحلات البالون إلى العبور إلى شرق النيل مما قد يهدد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي.

سياحة المغامرات

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن رحلات البالون تقلع يوميا من المطار المخصص لها أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر في تمام الخامسة فجرا، وتهبط آخر الرحلات حوالي الساعة السابعة صباحا قبل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح، لافتا إلى أن البالون الطائر مصنف ضمن سياحة المغامرات.

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا كما تتفرد به محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، فضلا عن عدم احتوائها على موقع استراتيجية قد تهدد سلامة الطيران.