«الحوار الوطني»: 245 متحدثا بجلسات المحور المجتمعي الخميس الماضي

أعلنت إدارة الحوار الوطني، في بيان اليوم، تفاصيل ما جاء في جلسات المحور المجتمعي أمس الأول الخميس، إذ تناولت الجلسات قضيتي «مناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي» التي ناقشت العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إضافة إلى «مستقبل الثقافة في مصر (سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية)»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وأوضحت الإدارة أن الحوار الوطني يواصل جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، مشيرة إلى أبرز إحصائيات جلسات المحور المجتمعي، التي عقدت الخميس الماضي، الموافق 22 يونيو الجاري.

حضور المحور المجتمعي في الحوار الوطني

- حضور 245 فردا مقسمين إلى «160 متحدثًا - 40 من الفنانين والشخصيات العامة- 45 صحفيًا».

- 4 جلسات ناقشت القضيتين بواقع 15 ساعة عمل - 7 ساعات على التوازي.

جلسات الحوار الوطني

وتنوعت فئات حضور جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني ما بين قوى سياسية، ومقدمي المقترحات، وخبراء وباحثون، ومواطنون، وصحافة وإعلام، وأحزاب.

ومن المقرر أن يستكمل الحوار الوطني عقد جلساته النقاشية، عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.