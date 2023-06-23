ضياء رشوان: الحوار الوطني عمل على إعادة تحالف 30 يونيو

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن من حسن الحظ أن الحديث عن الحوار الوطني يأتي في سياق 30 يونيو، وتعريفه الشخصي العلني والسري والدائم، لفهم دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، هو دعوة إلى إعادة تحالف 30 يونيو.

الحوار الوطني جمع حضور 30 يونيو

أضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الحضور كله في 30 يونيو غابوا عن بعضهم فترة، وأنسدت القنوات فيما بينهم، وحدث سوء تفاهم، وهذا أجل الإصلاح السياسي فترة.

استعادة تحالف 30 يونيو

وأشار إلى أنه يظن أن الرئيس السيسي، أدرك أن استعادة تحالف 30 يونيو أمر ضروري للغاية، لمستقبل البلد والجمهورية الجديدة، خاصة أن 30 يونيو أطاحت بحكم «مش عاوز أوصفه لأنه موصوف جاهز»، لكن مكان ذلك لا بد أن تفعل شيئاً.