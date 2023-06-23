ضياء رشوان: الحوار الوطني عمل على «حلحلة» الأوضاع وفتح الجسور

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدرك أن استمرار الشرعية التي قامت عليها ثورة 30 يونيو، شرعية شعب وليست شرعية مؤسسة، وتحولها لجمهورية جديدة.

الجمهورية الجديدة ليست شعارا على الشاشات

أضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الجمهورية الجديدة ليست شعارا على الشاشات، لكن شيئا كبيرا للغاية يجري بناؤه.

وأوضح أن الرئيس السيسي، أدرك أن بناء جمهورية جديدة بحاجة إلى الشركاء، ولذلك تحالف 30 يونيو والجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في 3 مايو، هي نفسها ذات الوجوه والأسماء والأشخاص.

فتح القنوات والجسور

ولفت إلى أن الحوار الوطني هدفه الرئيسي نتحاور، ويعني ذلك الحالة والقضايا، والحالة بالنسبة له أهم من القضايا، متابعا: «الحالة يعني الحلحلة وفتح القنوات والجسور التي سدت لفترة طويلة ولم يستفد أحد من هذا الانسداد، بينما القضايا نناقشها في اللجان».