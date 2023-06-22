مقرر مساعد المحور المجتمعي بالحوار الوطني: يجب إنتاج محتوى يحافظ على الهوية المصرية

رحّبت الدكتورة هانيا الشلقامي، مقرر مساعد المحور المجتمعي في الحوار الوطني، بالحضور في جلسة لجنة الثقافة، مؤكدة أهمية الثقافة باعتبارها المحتوى المعنوي للتنمية والمواطنة والتقدم، ما يستدعي بلورة عدة رؤى تثري فكرة هذا البناء المعنوي الذي يحتاجه كل المصريين.

مستقبل الثقافة في مصر

وأضافت المقرر المساعد للمحور المجتمعي خلال كلمتها في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية المنعقدة تحت عنوان «مستقبل الثقافة في مصر - سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية»، أن أصوات القاعدة تمثل اتجاهات مختلفة، مشيرة إلى أنّ الهدف هو إرساء علاقات سوية تنتج محتوى إعلاميا وصحفيا ومجتمعيا وشعبيا وحكوميا قادرا على المحافظة على الهوية المصرية، وقوى مصر الناعمة.

وانطلقت رابع جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليومبمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية، على مدار جلستين، مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.