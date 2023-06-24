«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس: «مفيش تقلبات طول الأسبوع»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بنحو درجتين، إذ من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، موضحة أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط وتحمل كميات من بخار الماء، ويؤدي هذا لزيادة نسب من الرطوبة في الجو.

فترات النهار ومع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نشعر بحرارة الطقس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، أن فترات النهار ومع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نشعر بحرارة الطقس على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وتكون الأجواء مائلة للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، موضحة أنه بالنسبة لفترات الليل ومع غياب أشعة الشمس فترات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة والأجواء تكون معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية.

نشاطا نسبيا للرياح سرعته بين الـ30 كم/ساعة لـ35 كم/ساعة

وأشارت «غنام»، إلى وجود نشاط نسبي للرياح سرعته بين الـ30 كم/ساعة لـ35 كم/ساعة، ولكنه غير مثير للرمال والأتربة ويساعد على الشعور باعتدال درجات الحرارة فترات المساء وفي الصباح الباكر، مؤكدة على استقرار الأحوال الجوية وعدم وجود تقلبات جوية في الجو طوال الأسبوع.