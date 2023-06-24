الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا مع ارتفاع الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن يستمر ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارى على مدار الأسبوع الجاري، متوقعة أنَّ يسود اليوم طقس معتدل الحرارة في الساعات الأولى من الصباح، ويكون الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

الأرصاد تحذر المواطنين من ارتفاع نسبة الرطوبة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أنّ تشهد كل الأنحاء ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأنًه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت الأرصاد إلى أنَّه من المتوقع أن تنتشر للشبورة المائية في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت 24 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.