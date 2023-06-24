عاجل.. «الأرصاد الجوية» تحذر من طقس الأيام المقبلة

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الساعات المقبلة، ونصحت المواطنين ببعض التعليمات والإرشادات التي يجب عليهم اتباعها حتى لا يشعرون بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا خلال الأيام المقبلة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، لتصل إلى 85% في بعض المناطق.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

ونصحت الأرصاد المواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة حتى لا يشعرون بارتفاع الحرارة بشكل مضاعف، كما شددت على ضرورة شرب كثير من المياه والسوائل.

وتوقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، بالغضافة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 24 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

درجات الحرارة الأحد 25 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

درجات الحرارة الإثنين 26 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.