جوارديولا وأسرته يزورون آثار الأقصر.. البداية من معبد الكرنك (صور)

وصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، منذ قليل، إلى الأقصر على متن طائرة خاصة، لقضاء عطلته الصيفية بالمحافظة، والتي تستغرق يومين.

بيب جوارديولا يزور معالم الأقصر

واستهل جوارديولا جولته بزيارة معابد الكرنك، برفقة أسرته، ومحمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، وأعرب مدرب مانشستر سيتي عن سعادته البالغة بزيارة معابد الكرنك العريقة، إذ انبهر بعظمة ما شيده المصريون القدماء.

ومن المقرر أن يواصل «جوارديولا» برنامجه بزيارة معالم البر الغربي الأثرية في الأقصر، مثل الدير البحري «حتشبسوت»، ومقابر وداي الملوك والملكات مثل مقبرة توت عنخ آمون ورسيسي الثالث وستي الأول ومعبد هابو وتمثالي ممنون، ثم سيعود إلى الذهبية للانطلاق إلى أسوان مساء الأحد.

وصول مدرب مانشستر سيتي إلى القاهرة أمس

وكان المدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحاصل على الثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والكاس الإنجليزية، وصل أمس عبر مطار القاهرة، وزار الأهرامات والمتحف، ووصل إلى الأقصر اليوم، ويتوجه بعدها إلى أسوان.