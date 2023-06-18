موعد ظهور تنسيق الثانوية العامة 2023 الأقصر.. الأسبوع الجاري

ينتظر الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية 2023، موعد ظهور تنسيق الثانوية العامة 2023 الأقصر، بعدما تم إعلان النتيجة، خصوصًا الأوائل والمتفوقين، الذين قرروا إكمال تعليمهم في الثانوية العامة، بينما من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة بالأقصر مرتفعًا نظرًا لارتفاع الدرجات.

موعد ظهور تنسيق الثانوية العامة 2023 الأقصر

تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن موعد ظهور تنسيق الثانوية العامة 2023 الأقصر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد ظهور تنسيق الثانوية العامة 2023 الأقصر

وتوقع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ظهور تنسيق الثانوية العامة 2023 الأقصر الأسبوع الجاري بحد أقصى يوم الأربعاء المقبل.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 بالأقصر

وأشار إلى أنّ الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2023 بالأقصر يتم تحديده عقب ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 ومعرفة درجات الطلاب، ليتم حساب الدرجات وتحديد الحد الأدنى للقبول على أساسه، وإعلان موعد تنسيق الثانوية العامة بالأقصر 2023.

وأكد أن تنسيق هذا العام سيكون مرتفعا عن العام الماضي، لارتفاع الدرجات بنسبة 7٪ عن العام الماضي، إذ كان التنسيق العام الماضي للثانوية العامة 215 درجة.