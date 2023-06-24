إصابة 18 شخصا في انقلاب ميكروباص على «الصحراوي الغربي» بأسيوط

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، اليوم السبت، انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط بواسطة الإسعاف لتلقي العلاج.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، ووجود مصابين.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين للمستشفى

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.