انطلاق فعاليات حملة «100 يوم صحة» في أسيوط غدا.. خدمات علاجية مجانية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات حملة «100 يوم صحة» غدا الأحد، والتى سيتم تدشينها من العاصمة الإدارية، بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتكون نقطة انطلاق لباقي المحافظات، بهدف تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

فرق ثابتة ومتنقلة

وناقش المحافظ، خلال اللقاء، مواقع تواجد الفرق الثابتة لحملة «100 يوم صحة»، والتي تضم فرقا طبية متكاملة وعيادات منتقلة للكشف عن جميع الأمراض، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية، وفرق التوعية، مشيرا إلى اختيار 4 مواقع رئيسية، هي أمام حديقة الفردوس، ومنطقة الممشى السياحي بحي شرق، ومنطقة ميدان المحطة بمدينة أسيوط، ومدينة أبوتيج، إضافة إلى مواقع الفرق الثابتة بالمراكز والأحياء وأماكن التجمعات والوحدات الصحية.

43 فرقة طبية على مستوى المحافظة

وأكد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لحملة «100 يوم صحة»، وتقديم كافة التسهيلات لها لتحقيق أقصى استفادة منها من خلال 43 فرقة طبية على مستوى المحافظة تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين، وذلك طوال أيام الحملة بدءًا من 25 يونيو الجاري وطوال أيام العيد وحتى أول أكتوبر المقبل.

وأشار المحافظ إلى تكثيف الدعاية والإعلان عن فعاليات الحملة بمختلف الوسائل، واستهداف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة ومحطات القطار والأتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين.