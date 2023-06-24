حالة الطقس غدا الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة.. رطوبة ورياح وشبورة

منذ بداية فصل الصيف، يحرص الكثير من المواطنين على متابعة حالة الطقس بشكل يومي حتى يتمكنوا من اتخاذ حذرهم من ارتفاع درجات الحرارة عند الخروج من المنزل، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها حالة الطقس غدا الأحد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا الأحد

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، إذ يكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الأماكن الأكثر تأثرا بنشاط الرياح

وأشارت الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أنه يكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأحد 25 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى.