حالة الطقس اليوم 24-6-2023.. ازدياد الشعور بارتفاع درجات الحرارة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بشأن حالة الطقس اليوم السبت، إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وترتفع نسب الرطوبة نهارا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، لتصل إل 85% في بعض المناطق، وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم السبت على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 36 - 21

- كفر الشيخ 34 - 22

- المنصورة 35 - 23

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 30 - 22

- بورسعيد 31 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 36 - 21

- العريش 31 - 21

- رفح 30 - 22

- رأس سدر 36 - 20

- نخل 34 - 17

- كاترين 31 - 15

- الطور 34 - 25

- طابا 35 - 23

- شرم الشيخ 38 - 27

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 29 - 21

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29 - 20

- سيوة 36 - 20

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 37 - 25

- سفاجا 35 - 25

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 33 - 27

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 36 - 23

- بني سويف 36 - 23

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 37 - 24

- سوهاج 38 - 24

- قنا 40 - 25

- الأقصر 41 - 25

- أسوان 41 - 28

- الوادي الجديد 41 - 24

- أبو سمبل 39 - 25