الأعمال المستحبة في يوم عرفة.. «الإفتاء» توضح ثوابها

الأعمال المستحبة في يوم عرفة، من الأمور التي يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على اتباعها بالعبادات والطاعات والتقرب من الله، من بينها الصوم، الصلاة والدعاء، لما يتمتع به يوم عرفة من فضل عظيم، ولذلك أوضحت دار الإفتاء أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة الذي يوافق التاسع من ذي الحجة.

الأعمال المستحبة في يوم عرفة

وعن الأعمال المستحبة في يوم عرفة، قالت دار الإفتاء في ذلك الشأن، إن صيام يوم عرفة سنَّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، واتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

الدعاء من الأعمال المستحبة في يوم عرفة

واستكمالا للحديث عن الأعمال المستحبة في يوم عرفة، أكدت الإفتاء أن من أفضل الأعمال المستحبة في ذلك اليوم هي الصلاة، مع المحافظة عليها في جماعة والتبكير إليها والإكثار من النوافل، فضلا عن الإلحاح في الدعاء والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يوم عرفة

وأشارت الدار في حديثها عن الأعمال المستحبة في يوم عرفة، إلى أن أفضل الأعمال يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، هي حفظ الجوارح عن المحرمات أحدهم، استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للفضل ابن عباس يوم عرفة «يا ابن أخي هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له»، رواه أحمد بسند صحيح، وزاد البيهقي من «حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة»، وكذلك من بين أفضل الأعمال يوم عرفة التاسع من ذي الحجة الإكثار من شهادة التوحيد.

دعاء يوم عرفة

وبخلاف الحديث عن الأعمال المستحبة في يوم عرفة، أكدت الإفتاء المصرية، أنّ هناك العديد من الصيغ التي من الممكن أن يرددها المسلم في يوم عرفة، ومنها ترديد قول النبي: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»، كما أوضحت الإفتاء ان قد ورد عن النبي الكريم في حديثه الشريف: «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ».