المفتي يوضح أعمال الحجاج يوم عرفة.. احرص عليها

ينتظر المسلمون في مختلف الدول قدوم يوم عرفة بلهفة واشتياق لهذه المناسبة ذات الطابع الخاص، وخاصة الحجاج منهم، لما له من يوم مبارك، ولذلك أوضح مفتي الجمهورية أعمال الحجاج يوم عرفة للخروج بهذا اليوم بأكبر قدر من الحسنات.

أعمال الحجاج يوم عرفة

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إن أعمال الحجاج يوم عرفة تبدأ بالذهاب إلى جبل عرفات، فإذا طلعت الشمس يوم التاسع يُسْتَحَبُّ للحاجّ التبكير في الذهاب إلى عرفة، إن لم يكن قد ذهب إليها في اليوم الثامن، وينبغي عليه أن يتأكد أنَّه داخل حدود عرفة؛ لأنَّ الحجّ عرفة، بل هو ركن الحج الأعظم، ولا يصحّ الحجّ بدونه، ولا يُقضى إن فات، ولا شيء يجبره من هدي أو صيام.

تعرف على أعمال الحجاج يوم عرفة

واستكمل مفتي الجمهورية حديثه بشأن أعمال الحجاج يوم عرفة، بأن يصلي الحاج هناك في جبل عرفة الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، وهذا من السنة، لكن إن صلاهما جمع تأخير أو صلى كل صلاة في وقتها فلا شيء عليه، إذ ينتظر الحاج في عرفة إلى غروب الشمس، ويُسْتَحَبُّ له أن يكثر من الذكر والدعاء مُسْتَقْبِلًا القبلة، وكذلك الوقوف بعرفة مُمْتَدٌّ إلى طلوع الفجر من يوم العاشر؛ فمَنْ أدرك عرفة في أي جزء من الليل قبل الفجر صحّ وقوفه بها، ولا يُشْتَرَطُ للوقوف الطهارة.

المفتي يوضح أعمال الحجاج يوم عرفة

واستكمالا للحديث بشأن أعمال الحجاج يوم عرفة، قال مفتي الجمهورية إن بعد ذلك يذهب الحاجّ بعد الغروب إلى مزدلفة، ومن السنة أن يصلي بها المغرب والعشاء والفجر، ثم يمكث فيها للدعاء والذكر إلى قرب طلوع الشمس من يوم العاشر، كما أن الوقوف بمزدلفة عند الحنفية سنة مؤكدة، وعند الشافعية والحنابلة واجب، لكنهم رخصوا في الدفع بعد منتصف الليل، والمراد نصف الليل الشرعي وهو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر؛ فيحسب الوقت ما بين الغروب والفجر، ثم يقسم على اثنين، ثم يضاف خارج القسمة من الساعات إلى وقت المغرب فيكون هذا هو وقت نصف الليل.

واستكمل أنه يتحقق الوقوف بمزدلفة عند المالكية بمقدار «حط الرحال» وهو وقت يتسع لإنزال الأمتعة؛ لأنّ (الحط) معناه: الإنزال، و(الرحل): هو مَا يوضع على ظهر الْبَعِير للرُّكُوب وكل شَيْء يُعَدُّ للرحيل من وعَاء للمتاع وَغَيره ومسكن الْإِنْسَان وَمَا يَسْتَصْحِبُهُ من الأثاث، وبعضهم قيَّده «بقدر حطّ الرحال وصلاة العشاءين، وتناول شيء من أكل فيها أو شرب».