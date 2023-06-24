السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهما بترويج المواد المخدرة «الحشيش» في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسان بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وحسب ما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2040 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، قان المتهم يوم 26 يناير الماضي، بحيازة وإحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بأنه أثناء مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم محرزًا قطعة من جوهر الحشيش المخدر وبتفتيشه عثر بحوزته على 19 قطعة من ذات جوهر المخدر وبمواجهته أقر بإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.