المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لعاطل لاتجاره بالمخدرات في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهم لإدانته بترويج المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

حيازة المواد المخدرة للاتجار

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2390 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، قيام المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، في يوم 4 من شهر فبراير من العام الماضي 2022، بحيازة وإحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن وبناءًا على المعلومات الواردة إليه والتي تفيد بإتجار المتهم في المواد المخدرة انتقل إلى جيث تواجد، وأجرى معه عملية شراء جوهر الهيروين المخدر، وما أن عرض عليه المتهم لفافة بلاستيكية تشبه جوهر الهيروين المخدر ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 51 لفافة بلاستيكية تحوي ذات جوهر المخدر.