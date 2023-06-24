عبدالغني: الدولة انتصرت على الإرهاب.. والمرحلة المقبلة تشهد توافق القوى السياسية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني، إنّ في السنوات الماضية خاضت مصر حربا كبيرة مع الإرهاب واستطعنا تحقيق النصر، وبالتالي يمكننا الاستقرار، والمرحلة الانتقالية كان بها إجراء من نوع خاص وانتهت بانتصار الدولة المصرية.

وأوضح أن احترام الدستور، يعد القاعدة الذي تربطنا كلنا وأعتقد أننا إن احتكمنا إليها في الحوار الوطني يمكنه قطع أشواط طويلة، وأرى أن 10 سنوات من عمر ثورة 30 يونيو كافية لتبدأ مصر مرحلة جديدة، وهذه المرحلة هي مرحلة التوافق الوطني وفتح الأبواب والنوافذ كي يتحدث الناس حول مستقبل مصر، وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد توافقا كبيرا بين كل القوى السياسية.

مصر مازالت قوتها الناعمة متجددة وقدرتها على إنتاج عقول وأفكار قائمة

وأضاف عبدالغني، خلال حواره ببرنامج «60 دقيقة»، على قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي أحمد الطاهري، أنّ مصر مازالت قوتها الناعمة متجددة وقدرتها على إنتاج عقول وأفكار قائمة، موضحا أن علاقته بالسوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي ليست وثيقة، وأحاول أن أساير روح العصر، وأكتب بعض التعليقات وأتابع السوشيال ميديا، وأتابع حسابات مصرية وعربية وأجنبية.