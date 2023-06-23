«الرعاية الصحية»: اعتماد خطة الطوارئ بالأقصر تزامنا مع 30 يونيو وعيد الأضحى

أعلن الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، اعتماد عدد من الإجراءات المحدثة لخطة الطوارئ بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الدكتور أحمد البرعي، مدير الفرع بالأقصر والتي تأتي تزامنا مع اقتراب ذكرى 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك.

وأوضح «التلواني»، أن الخطة المحدثة لخدمات الطوارئ والتي تأتي تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بعدد من الأعياد الوطنية والدينية، جرى وضعها من خلال الاجتماع مع قيادات ومسؤولي فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر وبعد المرور على عدد من المنشآت الصحية، والتي تلاحظ خلالها تزاحم المنتفعين في خدمات الطوارئ والاستقبال لبعض المستشفيات.

إعادة توزيع عدد من أطباء الطوارئ والاستقبال

وأكد «التلواني»، أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات التصحيحية اللازمة لإعادة توزيع عدد من أطباء الطوارئ والاستقبال في عدد من المراكز والوحدات، للعمل على مدار 24 ساعة والتعامل مع الحالات الطارئة الأولية والبسيطة خاصة من الأطفال وكبار السن، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على كافة الممنتفعين سواء في سرعة الإجراء الطبي اللازم لكافة المستويات وأقل جهد على مساحات خدمية أوسع وأشمل بما يطابق البرنامج الوظيفي للمنشآت الصحية بجانب أيضا تقليل فرص انتشار العدوى من خلال تقليل التزاحم وهو الذي سيؤدي بدوره إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية في الوقت المناسب لكل الحالات الطارئة.

تفعيل خدمة إعادة توجيه الحالات البسيطة

وتابع: جرى تحديد ثلاثة مراكز حتى الآن لبندر الأقصر، وجاري تحديد عدد من المراكز والوحدات بمراكز المدن وسوف يتم الإعلان عنها قريبا فور الانتهاء من جاهزيتها، على أن يتم تفعيل خدمة إعادة توجيه الحالات البسيطة للمراكز من قبل المستشفيات تدريجيا لحين ارتفاع مستوى الوعى لدى الأفراد للقدرة علي التمييز تلقائيا حسب الأعراض المرضية الطارئة اللازم توجها إلى المستشفى أو المركز والتي ستقدم فيه الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر خدمات توعية خاصة للمنتفعين بالمراحل المقبلة.