عظيمات مصر في الريادة.. أبرز مكتسبات المرأة بعد ثورة 30 يونيو

نشرت قناة «DMC»، فيديو في إطار احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، بعنوان: «مكتسبات المرأة المصرية بعد ثورة الثلاثين من يونيو».. مستعرضا هذه المكتسبات في النقاط التالية:

-عصر ذهبي للمرأة المصرية تعيشه مع دولة 30 يونيو.

- مكتسبات تاريخية حققتها المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

-لاقت المرأة المصرية دعما غير مسبوق من القيادة السياسية لتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

التمكين السياسي

- زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، ليصل إلى 165 مقعدا عام 2022، مقابل 9 مقاعد في عام 2012.

- زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ، ليصل إلى 41 مقعدا عام 2022، مقابل 12 مقعدا عام 2012.

- لأول مرة تعيين 137 قاضية في مجلس الدولة، من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

- زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022، مقابل 2133 قاضية عام 2012.

- زيادة عدد القاضيات بالمحاكم، ليصل إلى 137 قاضية عام 2022، مقارنة بـ42 قاضية عام 2012.

- زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري ليصل إلى 6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012.

- إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لترأسه سيدة لأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه.

- تعيين أول سيدة في منصب نائب محافظ البنك المركزي.

- تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي.

التمكين الاقتصادي

- إصدار 45.1 ألف كارت ميزة.

- تسهيل تقديم أكثر من 2030 قرضا متناهي الصغر بقيمة تمويلية تصل إلى 25.6 مليون جنيه.

- تفعيل 3530 محفظة إلكترونية.

- تنظيم أكثر من 1800 دورة للتثقيف المالي استفاد منها أكثر من 75 ألف سيدة.

- تقديم أكثر من 4270 دورة تدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال استفاد منها أكثر من 102 ألف سيدة.