عمارات الغريب.. جزء من مشروع تطوير المدن السكنية بعد 30 يونيو بالسويس

نشرت قناة «DMC»، فيديو في إطار احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، والإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، بعنوان: «تطوير عمارات الغريب جزء من مشروع تطوير المدن السكنية القديمة بالسويس».

تطوير المدن السكنية القديمة

سلط الفيديو الضوء على مشروع تطوير المدن السكنية القديمة بالسويس، من خلال حديث لأحد سكان المنطقة مع حفيدتيه، قائلا لهما: «من 10 سنين يا نور مكنتش البلد كدة، دلوقتي اتطورت والشوارع نضفت».

وسألت الطفلة جدها، قائلة له: «كانت الدنيا أمان يا جدو؟ ولا دلوقتي أكتر»، فأجابها: «دلوقتي أكتر، دلوقتي انتي بتلعبي لحد الساعة 1 و2 بالليل، والشارع منور والدنيا نضيفة، كنا زمان بنخاف عليكم، دلوقتي احنا مش بنخاف عليكم».

أحد سكان المنطقة: ربنا يبارك للريس

كما سألت الطفلة الأخرى الجد قائلة له: «طب والبيت كان مناسب إننا نقعد فيه؟»، فرد عليها: «لأ مكنش كدة بردو مكنش متطور كدة ولا فيه مواسير أو بلاط، وربنا يبارك للرئيس السيسي».