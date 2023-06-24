ضبط 27 كيلو «هيروين» بحوزة شقيقين في الشرقية.. بقيمة 2.1 مليون جنيه

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية ومتجري المواد المخدرة، تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، توقف سيارة ملاكي يستقلها شخصان ولدى التوجه لاستبيان الأمر قام مستقلاها بالهروب داخل الأراضي الزراعية، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (جوال بلاستيكي بداخله كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 كيلوجرامات - عدد من الهواتف المحمولة).

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديدهما (أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما (17 كيلو جرام لمخدر الهيروين الخام – مبلغ مالي) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون و160 ألف جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.