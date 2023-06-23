الأمن العام يضبط 17 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

- ضبط 4 أشخاص بمديرية أمن الدقهلية، لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 10.400 كيلوجرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام - طبنجة - خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي».

- ضبط 5 أشخاص بمديرية أمن الإسكندرية، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6.500 كيلوجرام - مبلغ مالي - 5 هواتف محمولة - 165 قرصا مؤثرا - كمية من مخدر الهيروين.

- ضبط أحد الأشخاص بمديرية أمن القاهرة، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس الشابو - مبلغ مالي - هاتف محمول».

- ضبط أحد الأشخاص بمديرية أمن الشرقية، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.400 كيلوجرام - مبلغ مالي - هاتف محمول».

- ضبط أحد الأشخاص بمديرية أمن كفر الشيخ، له معلومات جنائية، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول».

ضبط شخصين بمديرية أمن البحيرة، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي– 2 هاتف محمول» .

- ضبط أحد الأشخاص بمديرية أمن الفيوم، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي- 2هاتف محمول» .

- ضبط أحد الأشخاص بمديرية أمن أسيوط، له معلومات جنائية، وبحوزته «كمية من مخدر الآيس " الشابو " - مبلغ مالي – 2هاتف محمول- سلاح أبيض – ميزان حساس».

- ضبط أحد الأشخاص بمنطقة السحر والجمال، حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.. وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول»، واتُخذت الإجراءات القانونية.