موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والنقل في جنوب سيناء

نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بيانا حول موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية ومراحل النقل المختلفة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح البيان أن امتحانات النقل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي تبدأ من السبت الموافق 15 / 7 / 2023 حتى الأربعاء 19 / 7 / 2023 ولمدة خمسة أيام، أما امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ السبت 22 / 7/ 2023 حتى الخميس 27 / 7/ 2023 م لمدة ستة أيام.

امتحانات النقل الدور الثاني في الإعدادية

تبدأ امتحانات الدور الثاني النقل للصفين الأول والثاني الثانوي عام من السبت 15 / 7/ 2023 وتنتهي الثلاثاء 25 / 7/ 2023 م للصف الأول وتنتهي الإثنين 24 / 7/ 2023 للصف الثاني الثانوي.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي الفني من السبت 15/ 7/ 2023 لجميع التخصصات (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) وتنتهي الإثنين الموافق 24 / 7/ 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي (صناعي وتجاري زراعي ) والصف الثاني فندقي أما الصف الأول الفندقي فتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 /7 / 2023 م.