«تعليم جنوب سيناء»: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن جميع لجان الثانوية العامة بجنوب سيناء 2023 فتحت أبوابها في الموعد المحدد وتلقت غرفة العمليات تقريرًا من جميع اللجان بانتظام امتحان اللغة الفرنسية، مؤكدًا أنه لا شكاوى من الامتحان.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ترأس صباح غرفة عمليات المديرية وذلك لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة للعام الدراسي 2022 / 2023 مادة اللغة الأجنبية الثانية، بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظة والإدارات والمركزية بالوزارة.

تأمين وصول أوراق الأسئلة والإجابة

وأكد «عقل»، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة الأمنية في عمليات نقل وتجميع أوراق الأسئلة والإجابة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى 7 مدن بمحافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن جميع مراحل العمل بالامتحانات مؤمنة بالكامل بدءًا من وصول الأسئلة، و«البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشدد على أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالى)، وعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد من تسليم الطلاب الورقتين معا.

منع اصطحاب المحمول

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى التأكيد على العمل مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية «هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية»، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأي نوع من الغش وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها.