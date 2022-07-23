«تعليم جنوب سيناء»: غرفة مركزية لمتابعة امتحانات الدور الثاني للتعليم الأساسي

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن امتحانات الدور الثاني للتعليم الأساسي الابتدائية والإعدادية انطلقت صباح اليوم بمدارس، موضحا أن كل اللجان جرى تعقيمها قبل انطلاق أعمال الدور الثاني.

وتابع «عقل» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه جرى تشكيل غرفة مركزية بديوان عام المديرية لمتابعة سير العمل في الإدارات التعليمية المختلفة، موضحا أن الامتحانات روعي فيها التعليمات والضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد

أكد محمد عقل أن امتحانات الثانوية العامة انتهت الخميس الماضي، موضحا أن أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب كانت تنقل يوميا وسط حراسات إلى الكنترول الرئيسي، وطبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي سوف يجرى إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدراجات.

أضاف أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق شكاوى رسمية من الطلاب أو أولياء الأمور طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، وقال إنه فور إعلان النتيجة العشر الأوائل يقوم مندوب من المديرية باستلام النتيجة وتوزيعها علي الإدارات التعليمية.

تكريم الأوائل

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرر تكريم أوائل الثانوية العامة العام الدراسي 2021/2022 فور إعلان النتائج.

وتابع أنه سوف يجري تكريم المتفوقين في التعليم الفني الذين حصلوا على مراكز على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظة، حيث حصلت الطالبة ديفينا سليمان شكري بالصف الثالث الثانوي الفني بمدرسة الصم وضعاف السمع برأس سدر على المركز السابع على مستوى الجمهورية.