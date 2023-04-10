محافظ جنوب سيناء يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنّ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وافق على المقترح الخاص بجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 بمحافظة جنوب سيناء، وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أوضح أنّه تقدم بمذكرة عرض على المحافظ، موضح بها المواعيد الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

الصف الرابع والخامس والسادس (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023، وتنتهي الأربعاء 10 مايو 2023 لمدة خمسة أيام.

الصف الأول والثاني الإعدادي (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأربعاء 11 مايو 2023 لمدة خمسة أيام.

امتحان الشهادة الإعدادية

الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) تبدأ من السبت الموافق 13 مايو 2023 وتنتهي الخميس 18 مايو 2023 لمدة 6 أيام.

مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية (عام / فني) كالتالي:

الصف الأول الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 16 مايو 2023 لمدة 10 أيام.

الصف الثاني الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة 8 أيام.

الصف الأول الثانوي صناعي (فني عام ) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الخميس 11 مايو 2023 لمدة 14 يوما.

الصف الثاني الثانوي صناعي (فني عام) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة 12 يوما.

الصف الثاني الثانوي صناعي (فني جدارية) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة 4 أيام.

الصف الأول والثاني الثانوي تجاري (فني) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة 8 أيام.

الصف الأول الثانوي تجاري (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة 4 أيام.

الصف الثاني الثانوي تجاري (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 14 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 17 مايو 2023 لمدة 4 أيام.

الصف الأول الثانوي الفندقي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة 4 أيام.

الصف الثاني الثانوي الفندقي (فني) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة 8 أيام

الصف الثاني الثانوي فندقي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الإثنين 8 مايو 2023 لمدة 3 أيام.

الصف الأول الثانوي زراعي عام (فني) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة 8 أيام.

الصف الأول الثانوي زراعي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الاثنين 8 مايو 2023 لمدة 3 أيام.

الصف الثاني الثانوي زراعي (فني عام) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة 8 أيام.

الصف الثاني الثانوي زراعي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 7 مايو 2023 لمدة يومين.