وزير النقل: كل مؤسسات الدولة تسير على خطة تنموية واضحة

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن ما يتم تنفيذه من إنجازات في مجال النقل والطرق هي ليست إنجازات خاصة بوزارة النقل فقط، بل هي إنجازات الدولة المصرية بشكل عام والتي تتم تحت إشراف رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك خطة تنموية واضحة تسير عليها كل مؤسسات الدولة المصرية بما في ذلك وزارة النقل وغيرها من الوزارات الأخرى.

التطوير الكبير في قطاعات النقل المختلفة هو جزء من خطة

وأضاف الوزير في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن التطوير الكبير في قطاعات النقل المختلفة، هو جزء من خطة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وأن الممرات اللوجيستية تعني الممرات التي تمر من خلالها أي مادة من مواد الإنتاج سواء عن طريق استيرادها أو تصديرها من خلال تلك الممرات.

الميناء الجاف هو أشبه بالميناء البحري لتسهيل عملية الجمارك

وأكد وزير النقل في لقائه مع الإعلامية سلمى عادل، أن الميناء الجاف هو أشبه بالميناء البحري لتسهيل عملية الجمارك والذي دائماً ما تقوم مصر بتأسيسه بالقرب من المناطق الصناعية بتسهيل عملية نقل البضائع من الميناء الجاف إلى تلك المناطق.