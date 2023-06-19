وزير الطيران: التعاون مع كبرى الشركات العالمية في صناعة النقل الجوي

خلال مشاركته في أولى فعاليات معرض «لوبورجيه» والذي افتتحه اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نسخته الرابعة والخمسين، والمقام حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، أجرى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عددا من اللقاءات مع كبرى الشركات العالمية المُتخصصة في مجال تصنيع الطائرات والمحركات داخل المعرض.

وضم الوفد المصري كلا من المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى والمهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وحسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو وأشرف حسن رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وعقد الفريق محمد عباس حلمي عددًا من اللقاءات مع ممثلى ورؤساء ورواد صناعة الطيران في العالم، حيث التقى بمسؤولي شركة رولز رويس المتخصصة في صناعة وصيانة المحركات، كما شهد وزير الطيران توقيع عقد صيانة شامل لمحركات Trent 700 engines لطائرات شركة مصر للطيران ، و يعد هذا العقد امتداداً للتعاون الوثيق بين الجانبين حيث تربطهما علاقات وطيدة تمتد على مدار عشرين عامًا منذ عام 2003، مما جعلها شريكًا رئيسيًا فى مجال صيانة محركات الطائرات؛ وهو الأمر الذي يدعم المكانة العالمية لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ويجعلها مركزاً إقليمياً و استراتيجياً رائدًا يقدم أعلى خدمات الصيانة وعمرة محركات الطائرات حول العالم.

كما التقي مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات المصنعة للطائرات فى العالم وهما شركتى بوينج وايرباص لدراسة خطة زيادة أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية المصنعة للطائرات لتلبية متطلباتها وهو ما يأتي استكمالًا لخطة التحديث التي تنتهجها الشركه من أجل التوسع في شبكة خطوطها الجوية وزيادة عدد الترددات للوجهات التى تطير إليها .

لقاءات وزير الطيران

ومن ناحية أخرى، أجرى الوزير والوفد المرافق له سلسلة من اللقاءات مع كل من ممثلي كل من شركة "General Electric" وشركة "CFM" لزيادة قدرات ورشة تعمير المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة Collins Aerospace المتخصصه في كراسي الطائرات والانظمه الالكترونية .

وعلى هامش فاعليات المعرض عقد الفريق محمد عباس حلمى جلسة مباحثات ثنائية مع السيد كليمنت بيون وزير النقل الفرنسي والسيد كريستوف بيتشو وزير البيئة الفرنسى لبحث أوجه التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مختلف أنشطة النقل الجوى، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين مما يسهم فى تحفيز وزيادة الحركة الجوية من وإلى مصر.

معارض متخصصة فى الطيران

وفي هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس إلى أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض المتخصصة في مجال الطيران والفضاء والتي تؤتي بمساعي فعالة من خلال إبرام شراكات واعدة مع كبري شركات تصنيع وصيانة الطائرات والمحركات لتوفير خدمات صيانة عالية المستوى، والعمل على تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء وفقًا لأحدث التقنيات والابتكارات العالميه فى هذا المجال.