وزير النقل: ميناء جرجوب السلوم أحدث المواني المصرية على البحر المتوسط

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ ميناء جرجوب السلوم أحدث الموانئ المصرية على البحر المتوسط، وينتهي في ميناء السلوم البري على الحدود مع ليبيا، ويربط بينهما خط سكة حديد بطول 28 كيلومترا، وجار تطوير المزيد حاليا.

وأضاف الوزير، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه جرى الانتهاء من إحدى مراحل ميناء جرجوب، ويتبقى مرحلتين، لافتا إلى أنّه جرى تنفيذ 4.5 كيلومتر أرصفة، سواء حاويات أو بضائع عامة، وجرى الانتهاء منها بنسبة 100%.

وتابع وزير النقل، أنّ هناك جزء جديد بدأنا العمل عليه بواقع 4.5 كيلومتر أرصفة، وجار إنشاء حاجز شرقي لتأمين الحوض، ثم امتداد مستقبلي في اتجاه الشرق بواقع 14 كيلومتر أرصفة.

ولفت إلى أنّ منفذ السلوم البري هو أكبر ميناء بري في مصر، ولدينا 7 مواني برية في مصر على الحدود الغربية والشرقية والجنوبية، وميناء السلوم البري مساحته 286 فدانا، لذا كان من المهم تطويره بشكل يتواكب مع حركة التجارة بين مصر وليببا، وتم الانتهاء منه بنسبة 100%، وهو يضم 41 مبني، وطرق على امتداد 400 ألف متر مربع، فضلا عن محطة لتحلية مياه البحر.