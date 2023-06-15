وزير النقل: تطوير الحوض القديم بميناء العريش لاستقبال سياحة اليخوت

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كل أحواض ميناء العريش مؤمنة بالكامل، كما يجري تطوير الحوض القديم بالميناء وإنشاء رصيف سياحي تمهيدا لاستقبال سياحة اليخوت الدولية أو الكروز، «إحنا مستهدفين المراكب الكبيرة أو الكروز، وبننفذ دلوقتي رصيف ومحطة كبيرة جدا في شرم الشيخ، ونفذنا رصيفين واحد في سفاجا وواحد في الغردقة، ورايحين نحو تعظيم سياحة اليخوت».

وأضاف خلال كلمته في أثناء افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والمذاع على قناة إكسترا نيوز، أن أي شخص حول العالم يسعي للمجيء إلى مصر عبر اليخت الخاص به، فعليه التسجيل على منصة سياحة اليخوت عبر بوابة النقل البحري المصرية: «هيقدر خلال نص ساعة يحصل على تصديق بالدخول، ونسقنا مع القوات المسلحة وأخدنا كل الجزر المصرية الموجودة في البحر الأحمر والمتوسط وتم وضعها على سياحة اليخوت، وأصبح السائح يدفع ويحصل على تصديق من مكان واحد».

وتابع: «بنعمل 2250 متر وعمق 18 متر وساحات تداول 2.15 كيلو متر مربع لتصل إلى 4 كيلومترات مربع، والحاجز الرئيسي الشمالي طوله 1250 متر مربع، ووصلت نسبة التنفيذ مع الرصيف الشرقي لـ100%».