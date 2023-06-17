كهرباء «بدر» تكشف أسباب زيادة الفاتورة الشهرية صيفا وترصد طرق الترشيد

نشرت هندسة كهرباء التحرير «بدر»، قطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عددا من النصائح للمستهلكين عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمنت طرق خفض الاستهلاك وتقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية مع دخول فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة تستدعي من المستهلكين تشغيل الأجهزة الكهربائية كالتكييف والمروحة لتلطيف درجة حرارة الجو ما يؤدي الي زيادة في الفاتورة الشهرية.

كلما زاد حجم التلفزيون كلما زاد استهلاكه للكهرباء

وأشارت هندسة كهرباء التحرير «بدر»، عبر المنشور أن تلفزيون البلازما يسحب طاقة أكبر بمقدار 2-3 مرات عن أجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة المكافئة ذات التقنيات الأخرى، لافتة إلى أنه كلما زاد حجم التلفزيون، كلما زاد استهلاكه للكهرباء.

إطفاء الأجهزة الكهربائية بعد استخدامها

وطالبت هندسة كهرباء التحرير عبر المنشور، المستهلك إطفاء الأجهزة الكهربائية بعد الانتهاء من استخدامها سواء أكان حاسوباً، تلفازاً، مكواةً، مكيفاً، أو حتى أضواء الإنارة لترشيد استهلاك الطاقة وخفض فاتورة الكهرباء الشهرية.

استخدام مصابيح الإنارة القديمة تستهلك الكثير من الطاقة

وأكدت أن هناك العديد من الأمور التي تساهم بشكل مباشر في زيادة فاتورة الكهرباء أهمها سوء الاستخدام، وعدم إتباع شروط الترشيد، وتوفير الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن استخدام مصابيح الإنارة القديمة تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية وترك المصابيح تعمل طوال الوقت (ليل ونهار) وترك المكيف يعمل بأعلى طاقته طوال الوقت، إضافة إلى ترك سخان المياه يعمل طوال الوقت بشكل تلقائي مع رفع درجته إلى 60 أو 70 درجة مئوية.

ترك فيش الأجهزة الكهربائية في المقابس بشكل دائم

وأشارت إلى أن ترك فيش الأجهزة الكهربائية في المقابس بشكل دائم حتى لو لم تكن قيد الاستخدام، يجعلها تستهلك طاقة كهربائية مهدرة، وهو ما يسمى بوضع الاستعداد.