إحالة تشكيل عصابي لسرقة الشقق في بدر إلى المحاكمة

قررت نيابة الشروق وبدر، إحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بنطاقة دائرة قسم شرطة مدينة بدر، للمحاكمة، مع استمرار حبسهم، ومن المنتظر تحديد أولى جلسات محاكمتهم.

سرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من داخل شقة

تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة الشروق بالقاهرة، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من داخل شقته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم أسلحة وذخائر والمسروقات المستولى عليها.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر النوافذ، وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة المساكن بذات الأسلوب.

عقوبة السرقة

يقول المحامي أحمد عزت، لـ«الوطن» إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على معاقبة من يرتكب واقعة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.