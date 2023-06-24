«الداخلية» تنظم حملة للتبرع بالدم في القاهرة

تنظم الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، حملة للتبرع بالدم، استمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية، وقامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.