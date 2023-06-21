رامي رضوان يشكر «المتحدة» على حملة التبرع بالدم وفيديوهات البلوجر نويل روبنسون

استعرض برنامج «مساء dmc» تقريرا عن مشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في حملة التبرع بالدم لصالح مستشفى قصر العيني.

رفع الوعي لدى المجتمع

ووجه الإعلامي رامي رضوان، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على المبادرة، قائلا: «الهدف من الحملة دي، هو رفع الوعي لدى المجتمع للمشاركة في حملات التبرع بالدم، وإن شاء الله نلاقي كل الشركات الأخرى تشارك في نفس هذه المبادرة».

المتحف المصري الكبير

وتابع رامي رضوان: «هناك مبادرة أخرى نرفع القبعة للشركة المتحدة على هذه الفكرة، وهي دعوة البلوجر الشهير نويل روبنسون لتصوير فيديوهات من المتحف المصري الكبير».

وأشار إلى أن حجم المتابعة لهذا البلوجر الشهير كثيفة جدا، وله ملايين المشاهدات، وما قامت به الشركة المتحدة مع نويل روبنسون هو دعاية كبيرة للمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه.