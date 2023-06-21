صديق الفنان أحمد هاني عن مناشدات التبرع بالدم: غير صحيحة.. وحالته تتحسن

تداول أصدقاء الفنان أحمد هاني، منشورًا خلال الساعات القليلة الماضية، يناشدون فيه بضرورة التبرع بالدم له داخل المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بمنطقة الدقي، مساء اليوم الأربعاء، «التبرع شغال 24 ساعة، اللي مش هيعرف يتبرع يعمل شير البوست، ويدعي له كتير، ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة، يارب».

تحسن الحالة الصحية

وكشف محمد يونس، الصديق المقرب للفنان أحمد هاني، حقيقة ما يُنشر عبر موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا لـ«الوطن»، أنّ كل ما يُجرى تداوله بشأن مناشدات التبرع بالدم، عارية تمامًا عن الصحة، موضحًا أنّ الحالة الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا، كما أن حالته النفسية مرتفعة للغاية.

وأضاف، أنّ «أحمد هاني يتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل المستشفى، حيث تتكفل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بحالته الصحية»، لافتًا إلى أنه أجرى 3 عمليات جراحية قبل أيام، لكن لم يتحدد موعد خروجه حتى الآن، موجهًا الشكر للنقابة وكل من دعمه في تلك المحنة الصحية.