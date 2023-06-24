برلماني: يجب زيادة الثقافة السياحية لدى المواطنين (فيديو)

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة والسياحة بالحوار الوطني، إنّ إدارة السياحة تختلف اختلافا كبيرًا وجذريًا عن إدارة الآثار، وبالتالي، فإنه لابد من الفصل بين الملفين: «الآثار تحتاج إلى وزارتين مثلا من أجل متابعة الاستكشافات، ونحمد الله أن مصر غنية جدا بالآثار»، موضحا «السياحة حظها قليل جدا في الترويج لها بسبب الانشغال في دمج الوزارتين، كما يجب زيادة الثقافة السياحية وهناك حاجة ماسة إلى توعية المواطن بهذه الثقافة من خلال أعمال فنية ودرامية وأغاني».

القوى الناعمة مؤثرة جدا في العالم كله وليس في مصر فقط

وأضاف عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة والسياحة بالحوار الوطني، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، وذلك، خلال حديثه عن إنجازات ملف السياحة في مصر بعد ثورة 30 يونيو، «القوى الناعمة مؤثرة جدًا في العالم كله وليس شعب مصر فقط، وبالتالي، فإن الوعي الثقافي والسياحي مرتبط بنجاح السياحة في مصر، كما يجب أن نهتم أيضا بالصدق والمصداقية وحوكمة الأسواق وفرض أسعار محددة في الأماكن السياحية، كما يجب الاهتمام بالطيران الاقتصادي وفتح المجال للشركات الخاصة من أجل إنشاء شركات طيران خاص، ويجب أن نربط بين المطارات أيضا، وتدريب العاملين، ونريد دقة أكبر في نوعية التدريب».

زيارة المدرب الأسباني بيب جوارديولا وأسرته لالمتحف القومي للحضارة لها أهمية كبرى

وشرح عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار ‏العامة بالحوار الوطني، إن زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته إلى ‏المتحف القومي للحضارة المصرية لها أهمية كبرى، إذ أنَّه لا يوجد شك في كون ‏كل كاميرات العالم ترصد تحركاته وتتابعه طوال اليوم، مشيدا بدور هيئة تنمية ‏السياحة في استقبال جوارديولا بالمطار، إذ أنَّها أعدت له غداءً أمام الأهرامات.‏