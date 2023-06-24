الأزهر يرفض بشدة جريمة تمزيق وحرق الكيان الصهيوني الإرهابي للمصحف

دعا الأزهر الشريف إلى ‏اتخاذ موقف عربي وإسلامي جاد وموحد للتصدي لجرائم الكيان ‏الصهيوني في حق الفلسطينيين، وعبّر الأزهر عن رفضه ‏بشدة قيام الكيان الصهيوني الإرهابي المحتل ‏بتمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها، في جنوب نابلس بفلسطين، ‏والاعتداء على الفلسطينيين الأبرياء في عدة قرى فلسطينية في الضفة ‏الغربية، وسرقة ممتلكاتهم، ولا يُستغرب صدور هذه الجرائم من هذا الكيان ‏المستعمر الغاشم.‏‏ ‏

الأزهر يدين الاعتداء على الفلسطينيين

ويؤكِّد الأزهر أن استمرار هذا الكيان المغتصب للشعوب والأوطان والأرض ‏في ارتكاب جرائمه تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وعجز العالم كله ‏عن ردعه وفضح جرائمه وسلوكه الدموي ووقفه عند حده؛ هو تواطؤٌ غير ‏مبرَّر، وجريمة في حق الإنسانية، ويشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولكل ‏الأعراف والمواثيق التي تنص على احترام المقدسات الدينية وتضمن حرية ‏العبادة.

أكد الأزهر أنه قد حان الوقت لاتخاذ موقف عربي وإسلامي جاد وموحَّد ‏تجاه هذا الكيان الإرهابي الذي ارتكب -ولا يزال- أبشع الجرائم في حق إخوتنا ‏الفلسطينيين، وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وملزمة لإقامة دولة فلسطينية ‏مستقلة عاصمتها.