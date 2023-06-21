القاهرة الإخبارية: مستوطنون متطرفون يهاجمون منازل الفلسطينيين برام الله

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن مجموعات من المستوطنين شنوا هجوماً على عدد من منازل الفلسطينيين في «ترمسعيا»، شمال رام الله، اليوم الأربعاء، وأكدت أن المستوطنين المتطرفين أقدموا على إشعال النار في عدد من المركبات.

وفي وقت سابق فجر اليوم الأربعاء، قامت مجموعة من المستوطنون بإغلاق الطرق أمام المارة، كما هاجموا عدداً من المنازل الواقعة على أطراف بلدة «كفر الديك» بالضفة الغربية.

مستوطنون يحطمون نوافذ منزل فلسطيني

من جانبه، أكد محمد ناجي، رئيس بلدية كفر الديك، أن عدداً من المستوطنين كسروا نوافذ منزل مملوك لأحد المواطنين الفلسطينيين، يُدعى يزيد درويش، في استمرار للممارسات العنصرية التي تقوم بها جماعات المستوطنين المتطرفين تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

اقتحام بلدات فلسطينية بحماية قوات الاحتلال

وقامت مجموعة من المستوطنين المتطرفين، في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، في وقت سابق أمس الثلاثاء، بإغلاق كل مداخل قرى وبلدات محافظة سلفيت، واعتدت على مركبات المواطنين ومنازلهم.