أسعار البیض الیوم 24-6-2023 في الأسواق والمحلات.. اعرف التفاصيل

تشهد أسعار البیض الیوم 24-6-2023 في الأسواق والمحلات استقراراً ملحوظا، ليس على مدار اليوم فقط بل خلال الفترة الأخيرة، سواء في أسعار البيض الأبيض أو الأحمر، بالإضافة إلى انخفاض في سعر البيض البلدي ليصبح الأقل سعرا مقارنة بالأبيض والأحمر.

أسعار البیض الیوم

تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار البیض الیوم 24-6-2023 في الأسواق والمحلات بكافة أنواعه الأبيض والأحمر والبلدي، وهي كالتالي:

أسعار البیض الأحمر

تصل أسعار كرتونة البيض الأحمر إلى 110 جنيهات داخل المزرعة، فيما تصل سعر كرتونة البيض الأحمر في الأسواق والمحلات إلى 115 جنيهاً.

انخفاض أسعار البیض البلدي

أما عن أسعار البيض البلدي في المزرعة، فيصل سعر الكرتونة إلى 106 جنيهات، أما سعره للمستهلك في الأسواق والمحلات فيصل سعره إلى 111 جنيهاً.

بورصة البیض الیوم

وعن الأسعار في بورصة البيض اليوم، فسعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق تصل للمستهلك إلى 115 جنيها، وفيا انخفض سعر البيض البلدي إلى 111 جنيها للكرتونة للمستهلك.

سعر كرتونة البیض الیوم

وتختلف سعر كرتونة البيض البيض المقدمة إلى المستهلك من منطقة سكنية لأخرى، لذا قد تتغير الأسعار قليلاً عن التي تم الإعلان عنها.