«منتجي الدواجن»: تراجع كبير في أسعار البيض.. والطبق يسجل 88 جنيها

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن هناك تراجعا كبيرا جدا في أسعار البيض، حيث سجل بيض المائدة 88 جنيها في المزرعة، داعيا إلى الحفاظ على المربي وسعر مناسب للمستهلك، وهذا لن يتأتى إلا برجوع أسعار الأعلاف إلى الأسعار الطبيعية.

الحفاظ على الأسعار الطبيعية

وأضاف «الزيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»، أنه يجب التعامل مع سعر فول الصين، مفسرا ذلك بأن 42 ألف جنيه مبالغ فيه جدا، وبالتالي يجب الحفاظ على الأسعار الطبيعية بحيث لا تتخطى التكلفة 23 ألف جنيه، وإذا حدث ذلك سيتم خفض سعر الأعلاف بأكثر من 30%.

ارتباط وثيق بين التكلفة وسعر الأعلاف

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك ارتباطا وثيقا بين التكلفة وسعر الأعلاف، موضحا أنه طالما كانت أسعار الأعلاف عالية انعكس ذلك على التكلفة والإنتاج عند المربي، مشددا على أن الإفراجات الجمركية تضمن توازنا في الأسعار وتراجعها بسبب خفض تكلفة الأعلاف، إذ يعاني المربون من ارتفاع التكلفة، وانعكست التشوهات السعرية عليهم بالسلب.