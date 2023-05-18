انخفاض أسعار البيض 9 جنيهات بكرتونة الأحمر و7 للأبيض

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الأسواق المحلية تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، بعد موجة تراجعات في أسعار العديد من السلع، مشيراً إلى أن أسعار البيض سجلت انخفاضاً ملحوظاً اليوم الخميس.

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية، في تصريحات خاصة قبل قليل، إن كرتونة البيض الأبيض سجلت تراجعاً بمقدار 7 جنيهات في أسواق الجملة اليوم، حيث انخفض سعرها إلى 78 جنيهاً، وهو ما يعني تراجع السعر بالنسبة للمستهلكين، ليتم بيعها بما يتراوح بين 85 و88 جنيهاً.

وأضاف «المنوفي» أن مقدار التراجع في أسعار كرتونة البيض الأحمر بلغ 9 جنيهات، لينخفض سعرها في سوق الجملة إلى 85.75 جنيهاً، وهو ما تم ترجمته في انخفاض السعر للمستهلك في محال البقالة والمواد الغذائية.

وأوضح أن هذا التراجع جاء نتيجة لتوافر المعروض من البيض بكافة أشكاله في الوقت الحالي، مع استقرار الطلب على كثير من السلع الغذائية، ومنها البيض، في الأسواق المحلية.