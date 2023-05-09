ما أسباب استقرار أسعار البيض في الأسواق؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الفترة الحالية تشهد استقرارًا ملحوظًا فيما يخص أسعار البيض، إذ ارتفعت مبيعات البيض خلال الفترة الماضية، وتحديدًا خلال شهر رمضان وشم النسيم، وهناك إقبال على الشراء بشكل مستمر طوال العام.

أسعار البيض اليوم

وأضاف «المنوفي»، أنّ سعر البيض الأحمر اليوم داخل المزرعة يبلغ 98 جنيهًا، فيما تصل الكرتونة للمستهلك بسعر 105 جنيهات، كما يبلغ سعر البيض الأبيض في المزرعة 95 جنيهًا، وتباع الكرتونة في الأسواق بسعر 102 جنيه، كما يسجل البيض البلدي في المزرعة 109 جنيهات، ويبلغ سعر الكرتونة في الأسواق 112 جنيهًا.

توقعات بانخفاض أسعار البيض

وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أنّ هناك توقعات بتراجع أسعار البيض الفترة المقبلة، ويرجع السبب في ذلك، إلى حالة التوازن الموجودة حاليًا في الأسواق المصرية بين العرض والطلب.