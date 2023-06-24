هاريسون فورد: لا أخطط للتقاعد.. واستمتع بكوني عجوزا

أكد النجم الأمريكي هاريسون فورد، أن ليس لديه خطط للتقاعد من التمثيل خلال الفترة المقبلة بالرغم من إتمامه العقد الثامن من عمره، قائلا: «لا أكون في حالة جيدة في الفترة التي لا يكون لدى عمل فيها، أحب العمل.. أحب أن أشعر بأنني مفيد»، وذلك خلال لقائه في برنامج «Who's Talking To Chris Wallace».

وقال فورد، الذي من المقرر أن يبلغ عامه الـ 81 الشهر المقبل، عن الجزء الجديد من سلسلة «Indiana Jones» المقرر طرحه يونيو الجاري، إنه كان يريد من الفيلم أن يواجه مسألة العمر بشكل مباشرة، لا إخفائها ولكن للاستفادة منه في رواية القصة، لقد حان الوقت لكي أكبر ، منذ ست سنوات اعتقدت أنه ربما يتعين علينا أن نأخذ فرصة لصنع جزء جديد، وأردت أن تكون حول العمر لأنني أعتقد أن هذا يكمل القصة التي قدمناها».

هاريسون فورد: استمتع بصناعة الأفلام الآن أكثر من أي وقت مضى

وأشار النجم الأمريكي إلى أن الجزء الذي تم تقديمه عام 2008 بعنوان «Kingdom of the Crystal Skull»، «لم يمنحني شعور قوي حقيقي بالنتيجة أو الخاتمة التي لطالما أملتها»، على موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

وأضاف فورد عن رغبته بالفيلم الجديد، «الحديث عن قضية العمر وليس إلقاء النكات عنها، بل جعلها حقيقة، ربما استمتع بصناعة الأفلام الآن أكثر من أي وقت مضى، لا أريد أن أصبح شابًا مرة أخرى، كنت صغيرا وأنا الآن أستمتع بكوني عجوزا ».