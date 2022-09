هاريسون فورد يكشف عن «Indiana Jones 5»: الأخير بالنسبة لي

كشفت شركة «ديزني» عن المشاهد الأولى من فيلم «Indiana Jones 5» المقرر عرضه في 30 يونيو 2023، وعرض المقطع الدعائي الأول، مساء أمس، خلال معرض «D23 Expo»، وصعد النجم الأمريكي هاريسون فورد على خشبة المسرح للتحدث عن تلك المشاهد، وانضم إليه المخرج جيمس مانجولد والنجمة المشاركة فيبي والر بريدج، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وقال هاريسود فورد، في كلمته التى قالها أمام الجمهور: «شكرا على جعل تلك الأفلام تجربة مدهشة مما أتاح لنا الفرصة لصنع هذه الأفلام من أجلكم، وفخور جدا بالقول إن هذا الجزء مذهل وهذا واحد الأسباب (مشيرا إلى فيبي والر بريدج)، أفلام (إنديانا جونز) تدور حول الخيال والغموض، لكنها أيضًا تدور حول القلب، لدينا قصة رائعة حقًا نرويها، بالإضافة إلى فيلم سيثير إعجابكم»، كما ألمح إلى أن هذه هي المشاركة الأخيرة له في سلسلة «Indiana Jones» قائلاً: «لن أقوم بذلك مرة أخرى».

ومن جهتها، قالت الممثلة فيبي والر بريدج في كلمتها: «لقد قضيت وقت ممتع حياتي في صنع هذا الفيلم، أشعر بأنني محظوظ للغاية بالعمل مع فورد، كانت تجربة رائعة».

بطل «Indiana Jones»: تغيير مخرج الجزء الخامس لا يقلق

ويتولى إخراج الجزء الخامس من سلسلة «Indiana Jones» جيمس مانجولد، وهي المرة الأولى التي لا يتولى فيها ستيفن سبيلبر إخراج أحد أفلام السلسلة، إذ أخرج الأجزاء الأربعة السابقة، ولكنه يشارك في الفيلم كمنتج، ومن جانبه أكد بطل الفيلم أن ليس هناك سبب يقلق الجمهور بشأن تغيير المخرج.

هاريسون فورد يعود لـ Indiana Jones بعد 14 سنة من الجزء 4

ويعود هاريسون فورد لتجسيد شخصية عالم الأثار الشهير «إنديانا جونز»، وذلك بعد 14 عاما من الجزء الرابع «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» إنتاج عام 2008، حيث كان في الـ 64 في ذلك الوقت، ولكن كشف المقطع الدعائي من الفيلم أن الممثل البالغ من العمر 80 عاما لم يفتقد لياقته حيث أدى عدد من مشاهد الأكشن.