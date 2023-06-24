وزارة التعليم العالي تعلن تنسيق الطلاب الوافدين 2023 للجامعات

أعلن الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق الطلاب الوافدين 2023 للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، وفقاً لتوجيهات الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، موضحا أنه سيجري العمل بأولوية التقديم على منصة «ادرس في مصر»، حسب الأعداد المحددة لكل جامعة ولكل جنسية.

تنسيق الطلاب الوافدين 2023

أوضحت الإدارة الحدود الدنيا للتقدم لتنسيق الطلاب الوافدين 2023 للجامعات لمختلف الكليات، لافتة إلى أن كل التفاصيل الخاصة بتقديم الطلاب متاحة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وتستعرض «الوطن» الحدود الدنيا لتنسيق الطلاب الوافدين 2023، كالتالي:

** كليات الطب «القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - المنصورة - أسيوط»: 75%

- باقي الجامعات: 70%

** كليات طب الأسنان «القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - المنصورة - أسيوط»: 70%

- باقي الجامعات: 65%

** كليات الصيدلة «القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - المنصورة - أسيوط»: 70%

- باقي الجامعات: 65%

** كليات العلاج الطبيعي - الطب البيطري - الهندسة - التخطيط العمراني - فنون جميلة -الزراعة -الحاسبات والمعلومات «القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - المنصورة - أسيوط»: 65%

- باقي الجامعات: 60%

** كليات العلوم - العلوم الصحية - عيوم الثروة السمكية - البنات - الفنون التطبيقية «القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - المنصورة - أسيوط»: 55%

- باقي الجامعات: 50%

** باقي الكليات والمعاهد للقسم العلمي: 50%

*** الحدود الدنيا للشعبة الأدبي:

** كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 70%

** كليات الإعلام: 65%

** كليات الألسن: 55%

** باقي الكليات: 50%