«التعليم العالي»: مكتب تنسيق الجامعات يبدأ أعماله بعد إجازة عيد الأضحى

يبدأ مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس، وفروعه بعدد من الجامعات، في أعمال تنسيق الجامعات 2023، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وفقاً للضوابط والقواعد واللوائح التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ أكد «الأعلى للجامعات» على الالتزام بقواعد تنسيق 2022، والعمل بها في تنسيق الجامعات 2023.

تنسيق الجامعات 2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، عن أن الاستعدادات بمكتب التنسيق تتم على قدم وساق دون رصد اي مشكلات، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من كل التجهيزات اللوجستية الخاصة بأعمال التنسيق.

من المقرر أن يبدأ مكتب التنسيق الرئيسي أعماله بفتح باب الاستفسارات من قبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023، المعادلة العربية والأجنبية، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها «الأعلى للجامعات» الحكومية.

تابعت المصادر، بأن «الأعلى للجامعات» أقر في اجتماعه الماضي كل التفاصيل الخاصة بقواعد تنسيق الجامعات 2023، التي تناولت إلغاء التوزيع الإقليمي.